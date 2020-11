Players named among the best in the region by sportswriters and broadcasters in central Missouri

Class 6 One team only

OFFENSE

Quarterback

Nathan Dent, 6-0, 162, jr., Rock Bridge

Running back

Bryce Jackson, 5-9, 195, sr., Rock Bridge

Wide receivers

Payton Messer, 6-1, 163, jr., Rock Bridge

LJ Williams, 5-9, 160, jr., Hickman

Devin Turner, 6-0, 175, sr., Hickman

Linemen

Drew Nichols, 6-1, 282, sr., Rock Bridge

Johnny Roberts, 6-5, 265, sr., Hickman

Gabe Britt, 5-10, 270, sr., Hickman

Tucker Frost, 5-10, 254, sr., Rock Bridge

Yusseph Hammoud, 5-11, 292, sr., Rock Bridge

Kicker

Jack Bower, 6-1, 165, soph., Rock Bridge

DEFENSE

Linemen

Jeremiah Nathan, 6-3, 250, jr., Rock Bridge

Adison Barnett-Hill, 6-3, 245, sr., Hickman

Drew Sedgwick, 5-9, 186, jr., Rock Bridge

Brian Wyatte, 6-2, 232, jr., Rock Bridge

Linebackers

Levi Tutt, 5-9, 152, sr., Rock Bridge

Nate Norris, 6-2, 170, jr., Rock Bridge

Luke Ochoa, 5-10, 195, sr., Hickman

Secondary

Jaiden Tandy, 6-0, 175, jr., Hickman

Marquis McCaster, 5-8, 168, sr., Rock Bridge

Exavier Hinton, 5-8, 172, jr., Rock Bridge

DeMarcus Carthron, 6-0, 175, jr., Hickman

Punter

Daniel Hull, 5-9, 170, soph., Rock Bridge

COACH OF THE YEAR

Van Vanatta, Rock Bridge

Class 5

FIRST TEAM OFFENSE

Quarterback

Mike Lewis, 6-0, 145, jr., Waynesville

Running backs

David Bethune, 5-7, 165, jr., Jefferson City

Hayden Fane, 6-0, 205, jr., Rolla

Eric Richardson, 6-0, 175, jr., Waynesville

Wide receivers/Tight ends

Cooper Ezard, 6-3, 200, sr., Camdenton

Ike Hunter, 5-10, 165, sr., Rolla

Devin White, 5-10, 165, sr., Jefferson City

Lineman

Brady Connell, 5-10, 220, sr., Jefferson City

Ethan Crouch, 6-0, 250, jr., Rolla

Sam Innes, 6-5, 240, sr., Battle

Gavin Ka’waa, 6-0, 230, sr., Waynesville

Wilbert Phillips, 6-5, 300, jr., Capital City

Kicker

Bassil Ahmed, 5-7, 155, sr., Jefferson City

FIRST TEAM DEFENSE

Linemen

Hayden Crider, 6-0, 210, soph., Rolla

Frank Gillmore, 6-1, 215, sr., Jefferson City

Jamileon Kimble, 6-0, 250, sr., Battle

Joey Linkous, 5-10, 205, sr., Waynesville

Linebackers

Jacob Duke, 6-1, 205, sr., Jefferson City

Waylon Kinder, 5-10, 210, jr., Rolla

Ty Locklear, 5-10, 210, jr., Rolla

Wiley Powers, 5-10, 150, soph., Camdenton

Secondary

Jaylen Broadus, 5-8, 162, jr., Battle

Jarrett Lambert, 5-9, 156, sr., Battle

Jadin Parkman, 5-10, 182, soph., Camdenton

Kevion Pendelton, 6-, 190, jr., Jefferson City

Punter

Seth Brooks, 6-, 165, jr., Jefferson City

SECOND TEAM OFFENSE

Quarterback

Khaleel Dampier, 5-11, 170, sr., Battle

Running backs

Hurley Jacobs, 6-1, 220, soph., Capital City

Ian Nelson, 6-0, 210, jr., Capital City

Eric Richardson, 6-0, 175, jr., Waynesville

Wide receivers/Tight ends

Manny Chiteri, 6-1, 157, sr., Battle

Marion Fiame, 6-1, 180, jr., Waynesville

Xzavia McArthur, 5-7, 140, jr., Waynesville

Linemen

Niko Fau, 6-3, 265, soph., Waynesville

Hayden Hicks, 6-0, 260, jr., Battle

Owen Lewis, 6-3, 325, sr., Battle

Joey Linkous, 5-10, 205, sr., Waynesville

Chris Williams, 5-11, 225, sr., Rolla

Kicker

Gage Klossner, 5-8, 150, jr., Rolla

SECOND TEAM DEFENSE

Linemen

Josh Copeland, 6-0, 190, sr., Jefferson City

Tyson Ellison, 6-1, 170, soph., Battle

David Redding, 6-2, 170, sr., Rolla

D’Aire Williams, 5-10, 225, jr., Battle

Linebackers

Will Berendzen, 5-10, 180, jr., Jefferson City

Rickie Dunn, 5-10, 240, soph., Battle

Marion Fiame, 6-1, 180, jr., Waynesville

Everett Wood, 5-11, 187, jr., Smith-Cotton

Secondary

Gus Gremp, 6-0, 155, sr., Battle

Issac Hunter, 5-10, 150, sr., Rolla

Mike Lewis, 6-0, 145, jr., Waynesville

Eric Richardson, 6-0, 175, jr., Waynesville

Punter

Eli Kindle, 5-11, 145, soph., Smith-Cotton

COACH OF THE YEAR

Atiyyah Ellison, Battle

Class 4 Only one team

OFFENSE

Quarterback

Jacob Weaver, 5-11, 185, sr., Helias

Athlete

Courtland Simmons, 5-11, 175, soph., Fulton

Running back

Alex Clement, 5-9, 175, sr., Helias

Wide receivers/Tight ends

Brynn Bynum, 5-11, 142, jr., Fulton

Damon Johanns, 6-4. 215, sr., Helias

Cole Stumpe, 5-10, 165, jr., Helias

Linemen

Will Heckman, 6-0, 240, sr., Helias

Curtis Humphreys, 6-1, 294, jr., Fulton

Dylan Kopp, 6-1, 240, sr., Helias

Gerald Nomau, 5-9, 220, jr., Marshall

Parker Wideman, 6-4, 235, sr., Helias

Kicker

Vinnie Calvaruso, 6-3, 170, jr., Helias

DEFENSE

Linemen

Will Heckman, 6-0, 240, sr., Helias

Dylan Kopp, 6-1, 240, sr., Helias

Mark Mallette, 6-1, 215, sr., Marshall

Jacob Watson, 5-11, 200, sr., Helias

Linebackers

Ethan Holzhauser, 5-10, 190, sr., Helias

Isaac Lopez, 5-10, 195, sr., Helias

Zach Martinez, 6-2, 210, jr., Marshall

Gage Wilde, 5-10, 145, jr., Helias

Secondary

Malik Evans, 6-1, 185, sr., Marshall

Drew Higgins, 6-0, 170, sr., Helias

Courtland Simmons, 5-11, 175, soph., Fulton

Cole Stumpe, 5-10, 165, jr., Helias

Punter

Ben Haug, 5-10, 190, sr., Marshall

COACH OF THE YEAR

Chris Hentges, Helias

Class 3

FIRST TEAM OFFENSE

Quarterbacks

Brendan Decker, 6-0, 164, jr., Owensville

Dylan Hair, 5-11, 160, soph., Blair Oaks

Running backs

Caden Camden, 5-4, 135, sr., Salem

Luke Hunter, 5-9, 179, sr., Centralia

Jayden Purdy, 5-7, 185, sr., Blair Oaks

Wide receivers/Tight ends

Derek Brandt, 6-2, 176, jr., Owensville

Jake Closser, 5-8, 165, sr., Blair Oaks

Blake Dapkus, 6-0, 175, sr., Southern Boone

Carson Prenger, 6-1, 185, sr., Blair Oaks

Linemen

Wyatt Bonnett, 6-1, 250, soph., Blair Oaks

Garrett Burger, 6-3, 225, sr., California

Logan Evans, 5-11, 226, jr., Owensville

Max Hampton, 5-11, 300, sr., Southern Boone

Sam Lynn, 6-0, 229, sr., Centralia

Kicker

Adolfo Osio, 5-9, 190, jr., California

FIRST TEAM DEFENSE

Linemen

Carson Bax, 6-4, 195, sr., Blair Oaks

Rylee Niekamp, 5-10, 200, sr., Blair Oaks

DJ Wesolak, 6-5, 225, jr., Boonville

Lane West, 6-3, 225, sr., Boonville

Linebackers

Bryant Davis, 6-2, 220, sr., California

TC Fisher, 6-2, 171, sr., Owensville

Levi Haney, 6-0, 180, sr., Blair Oaks

Cade Stockman, 6-1, 185, sr., Blair Oaks

Secondary

Jake Closser, 5-8, 165, sr., Blair Oaks

Blake Dapkus, 6-0, 175, sr., Southern Boone

Liam Hill, 6-1 176, sr., Centralia

Carson Prenger, 6-1, 185, sr., Blair Oaks

Punter

Dawson Gump, 6-2, 175, sr., California

SECOND TEAM OFFENSE

Quarterbacks

Brockton McLaughlin, 6-2, 170, jr., Osage

Chase Schupp 6-3, 175, sr., Southern Boone

Running backs

Eric Hood, 6-0, 185, soph., Osage

Tagen Higgins, 5-11, 185, sr., California

Andrew Wiser, 5-11, 195, sr., Boonville

Wide receivers/Tight ends

Hunter Graber, 6-1, 170, soph., Osage

Kadin Guese, 6-1, 185, sr., St. James

Drake Schlup, 5-9, 160, jr., California

DJ Wesolak, 6-5, 225, jr., Boonville

Linemen

Peyton Hahn, 6-1, 240, jr., Boonville

Jace Hills, 6-3, 250, sr., Osage

Kaden Hoelscher, 6-3, 210, soph., Blair Oaks

Brandon White, 6-0, 255, sr., Salem

Brody Wisecarver, 6-6, 290, sr., Osage

Kicker

Zach Herigon, 6-0, 155, jr., Blair Oaks

SECOND TEAM DEFENSE

Linemen

Logan Evans, 5-11, 226, jr., Owensville

Max Hampton, 5-11, 300, sr., Southern Boone

Trevor Myers, 6-3, 210, jr., California

Brandon White, 6-0, 255, sr., Salem

Linebackers

Zach Achterberg, 5-8, 180, sr., St. James

Beau Gordon, 5-10, 195, jr., Centralia

Lane Mathews, 5-9, 182, sr., Centralia

Harper Stock, 5-11, 205, sr., Boonville

Secondary

Kaden Bax, 5-9, 160, jr., California

Derek Brandt, 6-2, 176, jr., Owensville

Garrett Connell, 6-2, 185, jr., Salem

Jamesian McKee, 6-3, 200, jr., Boonville

Punter

Charlie Bronakowski, 6-6, 203, sr., Boonville

COACH OF THE YEAR

Ted LePage, Blair Oaks

Class 2 One team only

OFFENSE

Quarterback

Tyger Cobb, 5-10, 165, jr., Hallsville

Athlete

Mason Pfeiffer, 5-10, 150, sr., Cuba

Running backs

Holden Ash, 6-0, 185, sr., Hermann

Cody Cash, 5-7, 155, sr., North Callaway

Harrison Fowler, 5-10, 180, soph., Hallsville

Wide receivers/Tight ends

AJ Austene, 6-5, 190, jr., Hallsville

Michael Bell, 6-0, 150, sr., Versailles

Alan O’Neal, 5-9, 160, sr., Cuba

Linemen

Zeke Gilman, 6-1, 225, jr., North Callaway

James Hagedorn, 6-2, 205, sr., Hermann

Josh Selby, 5-10, 185, sr., North Callaway

Jayden Walters, 6-1, 270, soph., Hallsville

Wyatt Whittaker, 6-1, 290, sr., Cuba

Kicker

Alan O’Neal, 5-9, 160, sr., Cuba

DEFENSE

Linemen

Brian DeClue, 5-10, 205, jr., Cuba

Dylan Keogh, 6-2, 220, jr., Cuba

Josh Selby, 5-10, 185, sr., North Callaway

Wyatt Whittaker, 6-1, 290, sr., Cuba

Linebackers

Brody Frederick, 6-1, 205, sr., Hermann

Conner Gipson, 5-10, 195, jr., Cuba

Christian Griffith, 6-0, 200, sr., North Callaway

Trenton Hobbs, 5-10, 190, jr., Hallsville

Secondary

Cody Cash, 5-7, 155, sr., North Callaway

Manny Moreno, 5-11, 175, jr., North Callaway

Alan O’Neal, 5-9, 160, sr., Cuba

Mason Pfeiffer, 5-10, 150, sr., Cuba

Punter

Brock Shockley, 5-10, 155, jr., Cuba

COACH OF THE YEAR

Justin Conyers, Hallsville

Class 1

FIRST TEAM OFFENSE

Quarterbacks

Grant Biere, 6-4, 195, jr., Salisbury

Derrick Merritt, 5-11, 170, jr., Westran

Running backs

Kolby Dale, 5-10, 170, sr., Westran

Wyatt Robinson, 5-10, 177, sr., Harrisburg

Hayden Vaught, 5-10, 155, sr., South Callaway

Wide receivers/Tight ends

Mikey Buckner, 6-3, 165, jr., Tipton

Zach Henderson, 6-1, 168, sr., Fayette

Jackson King, 5-11, 180, sr., Salisbury

Linemen

Jakobie Breshears, 6-5, 310, sr., Slater

Chris Brown, 5-9, 290, jr., Fayette

Langden Kitchen, 6-4, 215, soph., Westran

Brayton Stephenson, 6-1, 192, jr., Harrisburg

Tanner Vaughan, 5-8, 245, sr., South Callaway

Kicker

Juan Valdes, 5-8, 170, soph., Slater

FIRST TEAM DEFENSE

Linemen

Chase Allen, 6-2, 172, soph., Fayette

John Hecktor, 6-1, 175, sr., South Callaway

Langden Kitchen, 6-4, 215, soph., Westran

Robert Saunders, 6-3, 342, sr., Fayette

Linebackers

Dillan Lembke, 6-1, 175, sr., Fayette

Jasper Rees, 6-1, 200, jr., South Callaway

Wyatt Robinson, 5-10, 177, sr., Harrisburg

Cameron Whisler, 5-9, 165, sr., Tipton

Secondary

Reid Harrison, 5-10, 140, fr., Cole Camp

Jackson King, 5-11, 180, sr., Salisbury

Kaden Polson, 5-8, 143, sr., Fayette

Keegan Zdybel, 6-2, 180, sr., Slater

Punter

Dylan Kuttenkuler, 6-2, 180, sr., Tipton

SECOND TEAM OFFENSE

Quarterbacks

Blake Fischer, 6-1, 190, sr., Tipton

Tanner Lanes, 6-3, 190, jr., Harrisburg

Running backs

Trace Helsel, 5-8, 185, jr., South Callaway

Chris Seaver, 5-11, 165, soph., Russellville

Garren Vroman, 5-10, 174, jr., Fayette

Wide receivers/Tight ends

Anthony Alicea, 5-10, 164, soph., Harrisburg

Jace Carr, 6-2, 166, jr., Harrisburg

Cooper Francis, 6-2, 190, fr., Salisbury

Linemen

Carson Knowles, 5-10, 200, sr., Slater

Gabe Mehrens, 6-0, 220, sr., Lincoln

Carter Patwary, 5-10, 220, sr., Westran

Carter Petree, 5-10, 175, jr., Tipton

Zane Rice, 5-10, 254, sr. Fayette

Kicker

Devon Parrott, 5-10, 165, sr., Lincoln

SECOND TEAM DEFENSE

Linemen

Gavin Curtis, 5-7, 174, jr., Harrisburg

Hayden Dowell, 5-11, 215, sr., Tipton

Dilland Guthrie, 5-10 225, sr., Westran

Carter Petree, 5-10, 175, jr., Tipton

Linebackers

Mateo Cano, 6-3, 170, soph., Cole Camp

Kevin Raines, 6-1, 178, sr., Harrisburg

Chris Seaver, 5-11, 165, soph., Russellville

Ryan Starr, 5-11, 205, sr., Westran

Secondary

Mikey Buckner, 6-3, 165, jr., Tipton

Gabe Haines, 5-9, 150, jr., Salisbury

Brendon Mealy, 6-3, 180, jr., South Callaway

Jakorie Terrill, 6-3, 170, jr., Slater

Punter

Ethan Corpening, 6-0, 155, jr., Cole Camp

COACH OF THE YEAR

Zack Hess, South Callaway