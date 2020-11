Lakers chosen among the best of the Ozark Conference

OZARK CONFERENCE FIRST TEAM

-Payton Kincaid, Camdenton

-Sydney Smith, Camdenton

-Olivia Whittle, Camdenton

-Kate Owen, Kickapoo

-Lauren Faria, Kickapoo

-Lauren Forbes, Kickapoo

-Melanie Cox, Kickapoo

-Kenzie Edwards, Parkview

-Ashton Judd, West Plains

-Arden Below, Springfield Central

-Mackenzie Smith, Hillcrest

OZARK CONFERENCE SECOND TEAM

-Jackie White, Camdenton

-Miranda Hadfield, Camdenton

-Lauryn Farish, Kickapoo

-Mikaela Whalen, Parkview

-Chloe Shivers, Lebanon

-Jordan Harpel, Waynesville

-Joccee Pettyjohn, Lebanon

-Bri Winters, Glendale

-MacKenzie Brunson, West Plains

-Miliana Sylvester, Springfield Central

-Gretchen Woodward, Rolla

-Jessica Pritchett, Rolla

OZARK CONFERENCE HONORABLE MENTION

-Mary Henry, Waynesville

-Saylor King, Kickapoo

-Myah Hough, Lebanon

-Holland Hawkins, Springfield Central

-Kaylee Corbin, Kickapoo

-Sydney Kunnemann, Waynesville

-Cassidy Pentecost, Hillcrest

-Aldon Pilz, Waynesville

-Tatum Kuntz, Glendale

-Myah Mayfield, West Plains