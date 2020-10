Hicks named among best of Class 1 District 5 Tournament

CLASS 1 DISTRICT 5 ALL-DISTRICT TEAM

-Macks Creek senior Kenzie Hicks

Leeton junior Hailey Bingaman

-Leeton senior Jazmin Cavender

-Leeton sophomore Heather French

-Leeton junior Rowan Schmidli

-Leeton senior Allison Whitley

-Leeton junior Regan Shaffer

-St. Elizabeth junior Tasia Green

-St. Elizabeth sophomore Tori Kemna

-St. Elizabeth freshman Ella Lucas

-St. Elizabeth junior Emily Wilde

-Tuscumbia junior Kylie Cline

-Tuscumbia senior Delaney Rains

-Tuscumbia senior Sage Rush