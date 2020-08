Today’s sports broadcast highlights

Tuesday’s Television

• Australian Rules Football: AFL: Brisbane at Richmond, 4 a.m., FS1 (Comcast 43)

• Pro baseball: KBO (Korean League): LG at Kia, 4:25 a.m., ESPN (13)

• Tennis: WTA Palermo, 9 a.m., Tennis (277)

• NHL: Florida vs. New York Islanders, 11 a.m., NBCSN (46)

• MLB: St. Louis at Detroit, noon, MLB (272)

• NBA: Brooklyn vs. Milwaukee, 12:30 p.m., NBA (273)

• MLB: Pittsburgh at Minnesota, 1 p.m., ESPN (13)

• NHL: Arizona vs. Nashville, 1:30 p.m., NBCSN (46), NHL (276)

• NBA: Phoenix vs. Los Angeles Clippers, 3 p.m., NBA (273)

• NHL: Columbus vs. Toronto, 3 p.m., NBCSN (46)

• MLB: Cleveland at Cincinnati, 5 p.m., MLB (272)

• NHL: Calgary vs. Winnipeg, 5:30 p.m., NBCSN (46), NHL (276)

• NBA: Boston vs. Miami, 5:30 p.m., TNT (51)

• MLB: New York Mets at Washington, 6 p.m., ESPN (13)

• WNBA: Phoenix vs. Atlanta, 6 p.m., ESPN2 (29)

• NHL: Carolina vs. New York Rangers, 7 p.m., NBCSN (46)

• MLB: Royals at Chicago Cubs, 7 p.m., FSKC (48)

• WNBA: Connecticut vs. Seattle, 8 p.m., ESPN2 (29)

• NBA: Houston vs. Portland, 8 p.m., TNT (51)

• MLB: Los Angeles Angels at Seattle, 9 p.m., ESPN (13)

• Lacrosse: PLL: Atlas vs. Archers, 9:30 p.m., NBCSN (46)

• NHL: Minnesota vs. Vancouver, 9:45 p.m., USA (52)

• Pro baseball: KBO (Korean League): NC at Hanwha, 4:25 a.m. (Wednesday), ESPN (13)

• Australian Rules Football: AFL: Melbourne at Adelaide, 5 a.m. (Wednesday), FS1 (43)

Tuesday’s Radio

• MLB: Royals at Chicago Cubs, 7 p.m., KCSP (610 AM)