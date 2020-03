Camdenton, Osage, Eldon, Versailles, Macks Creek and Climax Springs players chosen among the best of mid-Missouri

CLASS 4 BOYS

FIRST TEAM

Marcus Anthony, 6-1, sr., Helias

Charlie Bronakowski, 6-5, jr., Boonville

Corde Brown, 5-10, soph., Capital City

Trey Brown, 6-5, jr., Rolla

Malcolm Davis, 6-0, soph., Helias

Paxton DeLaurent, 6-5, sr., Camdenton

Reese Dodson, 5-11, sr., Salem

Jace Lance, 6-1, sr., Marshall

Dylan Long, 5-10, sr., Osage

Tyler Sayler, 6-2, sr., Fulton

SECOND TEAM

John Adams, 6-5, sr., Fulton

Carter Chilton, 6-4, sr., Salem

Tyson Franklin, 6-2, soph., Boonville

Cason Gray, 6-3, sr., Owensville

Luke Green, 6-0, soph., Boonville

Logan Havner, 6-4, sr., Osage

Damon Johanns, 6-3, jr., Helias

Isaac Johnson, 5-9, sr., Helias

Colby Shivers, 5-10, sr., Rolla

D.J. Wesolak, 6-4, soph., Boonville

COACH OF THE YEAR

Joe Rothweiler, Helias

CLASS 3 BOYS

FIRST TEAM

Trent Anderson, 6-5, sr., Hermann

Andrew Branson, 6-1, sr., St. James

Chase Cottrell, 6-1, jr., Steelville

Tanner Diaz, 5-8, sr., Steelville

Rece Gilmore, 6-1, sr., Southern Boone

Logan Hall, 6-3, sr., Eldon

Trey Holzer, 6-2, sr., Dixon

Guy Moran, 6-4, sr., Centralia

Wilson Murray, 6-4, jr., Licking

Eric Northweather, 6-9, sr., Blair Oaks

Luke Northweather, 6-9, soph., Blair Oaks

Coban Porter, 6-5, sr., Father Tolton

Jevon Porter, 6-10, soph., Father Tolton

Brett Werner, 6-2, sr., Fatima

Coby Williams, 6-0, sr., Versailles

SECOND TEAM

Nathan Brandt, 6-2, fr., Fatima

Cody Cash, 5-7, jr., North Callaway

Gabe Cash, 5-7, sr., North Callaway

Logan Chick, 6-1, sr., St. James

Logan Chilton, 6-3, sr., Cuba

Clayton Cook, 6-0, sr., Hallsville

John Durant, 5-10, sr., Centralia

Aaron Farris, 6-0, sr., Bourbon

Quinn Kusgen, 6-0, soph., Blair Oaks

Chase Martin, 6-3, sr., Father Tolton

Trevor Myers, 6-2, soph., California

Trey Palmer, 5-9, jr., Warsaw

Mason Parker, 5-9, sr., St. James

Nate Schwartze, 6-3, sr., Father Tolton

Lee Verslues, 5-10, soph., Fatima

COACH OF THE YEAR

Ryan Fick, Blair Oaks

CLASS 1 BOYS

FIRST TEAM

Carson Brown, 5-10, sr., Green Ridge

Coen Brown, 6-1, soph., Sedalia Sacred Heart

Evan Craig, 6-1, sr., Keytesville

William Gibson, 6-1, sr., Higbee

Amari Glasgow, 5-11, sr., Brunswick

Colby Hale, 6-0, sr., Northeast: Cairo

Brady Heckemeyer, 6-5, sr., St. Elizabeth

Hunter Lane, 6-3, sr., Macks Creek

Kassen Lock, 5-10, sr., Prairie Home/Bunceton

Austin McKinstry, 5-11, jr., Keytesville

Nate Nolte, 6-5, jr., Chamois

Bailey Quint, 6-0, soph., Pilot Grove

Alex Rebikh, 6-0, sr., Green Ridge

Clark Rohrbach, 6-3, sr., Jamestown

Ross Struemph, 6-6, sr., St. Elizabeth

SECOND TEAM

Jacob Brooks, 6-2, jr., Sturgeon

Jason Burnett, 5-10, jr., Prairie Home/Bunceton

De'shonne Cowans, 6-0, sr., Glasgow

Eli Deppe, 6-4, jr., Chamois

Logan Flaspohler, 6-3, jr., Sturgeon

Isaiah Gilmore, 5-10, jr., Otterville

Nolan Heckemeyer, 6-2, sr., St. Elizabeth

Mark Henderson, 5-6, soph., Climax Springs

Brock Lucas, 6-3, soph., St. Elizabeth

Drew Sanders, 5-11, soph., Glasgow

Jake Snider, 6-1, sr., Sturgeon

Christian Snyder, 6-5, sr., Jamestown

Colton Walter, 6-2, sr., Macks Creek

Devin Warren, 6-3, sr., Chamois

Gage Wilson, 6-7, soph., Northeast: Cairo

COACH OF THE YEAR

Dillon Tenhlder, St. Elizabeth

CLASS 4 GIRLS

FIRST TEAM

Jodie Bass, 5-8, jr., Boonville

Kylie Bernskoetter, 5-9, jr., Helias

Addison Brownfield, 5-9, soph., Boonville

Lindsey Byers, 5-9, jr., Helias

Anna Finley, 5-7, soph., Owensville

Kayanna Gaines, 5-5, jr., Fulton

Liberty Gamm, 5-10, jr., Osage

Rebecca Janke, 6-3, sr., Rolla

Kourtney Kendrick, 5-10, jr., Boonville

Sara Wolf, 5-7, jr., Osage

SECOND TEAM

Savannah Campbell, 6-1, soph., Rolla

Bella Jadwin, 5-5, soph., Salem

Payton Kincaid, 5-9, soph., Camdenton

Shelby Kurtz, 5-4, sr., Camdenton

Lainy Lamb, 5-5, sr., Helias

Hannah Pomerenke, 5-7, sr., Marshall

Ellie Rodgers, 5-5, sr., Rolla

Biance Stocks, 5-6, sr., Camdenton

Sophi Waibel, 5-9, jr., Boonville

Leah Weaver, 5-7, soph., Marshall

COACH OF THE YEAR

Alan Lepper, Helias

CLASS 3 GIRLS

FIRST TEAM

Mary Kate Bennett, 5-9, sr., Centralia

Sydney Booker, 5-11, jr., Steelville

Lauren Brandt, 5-9, jr., Fatima

Gabbie Bruce, 5-9, sr., Southern Boone

Paige Clubb, 5-8, jr., South Callaway

Quincy Erickson, 6-1, sr., Hermann

Karlee Holland, 5-7, sr., Licking

DeLaney Horstman, 6-0, jr., South Callaway

Aubrie McRoberts, 5-9, sr., Warsaw

Naomi Perkins, 5-7, soph., Steelville

Tristan Porter, 5-5, jr., California

Daelyn Schmauch, 5-7, sr., North Callaway

Brooke Sinclair, 5-9, jr., Dixon

Riley Whitener, 5-9, jr., St. James

Audrey Williams, 5-4, sr., Cuba

SECOND TEAM

Raegan Brown, 5-8, soph., South Callaway

Alyssa Church, 5-6, jr., Steelville

Mallorie Fick, 5-7, soph., Blair Oaks

Haley Henderson, 5-10, fr., Eldon

Hannah Marcee, 5-11, jr., St. James

Abby Moncrief, 5-11, sr., Licking

Avery Oetting, 5-5, soph., Hallsville

Abby Peterson, 5-8, fr., Cuba

Bailey Rissmiller, 5-6, jr., Blair Oaks

Ryelle Schmauch, 5-5, soph., North Callaway

Trinity Schupp, 5-8, jr., Southern Boone

Karli Struemph, 5-7, jr., Fatima

Kylie Taylor, 5-6, soph., Licking

Lexi Ussery, 5-3, sr., Southern Boone

Gracie Winkelmann, 5-9, jr., Hermann

COACH OF THE YEAR

Steve Rissler, Licking

CLASS 1 GIRLS

FIRST TEAM

Kylee Ash, 5-9, soph., Tuscumbia

Taegan Bartolacci, 5-9, sr., Northeast: Cairo

Malia Carmack, 5-6, soph., Glasgow

Devin Clark, 5-10, sr., Higbee

Abby Dobbins, 5-6, sr., Brunswick

Harley Engelmeyer, 6-0, soph., St. Elizabeth

Grace Goodwin, 5-4, sr., Sedalia Sacred Heart

Kailyn Hoos, 5-5, jr., Green Ridge

Brenna Hubbard, 5-9, soph., Glasgow

Katie Keilholz, 5-6, jr., Chamois

Ginna Meisenheimer, 5-4, soph., Jamestown

Chloe Moser, 5-8, sr., Bunceton/Prairie Home

Autumn Wallace, 5-10, jr., Climax Springs

Jesse Willis, 5-4, sr., Macks Creek

MaKenna Wuelling, 5-5, jr., Chamois

SECOND TEAM

Gracie Brumley, 5-3, fr., Northeast: Cairo

Jayden Butterfield, 5-8, soph., Climax Springs

Rileigh Eberhardt, 5-6, sr., Northeast: Cairo

Caytlin Eidson, 5-10, sr., Macks Creek

Natalie Glenn, 5-6, soph., Pilot Grove

Carrie McKinney, 5-10, soph., Otterville

Josie Neal, 6-0, soph., Otterville

Aubrey Oehrke, 5-9, fr., La Monte

Claire Oehrke, 5-8, jr., La Monte

Grace Phillips, 5-3, soph., Pilot Grove

Addi Riley, 5-8, jr., Brunswick

Scout Rush, 5-9, sr., Tuscumbia

Macey Whisenand, 5-3, soph., Higbee

Maddie Wilde, 5-8, sr., St. Elizabeth

Maggie Wood, 5-6, jr., Bunceton/Prairie Home

COACH OF THE YEAR

John Leach, Chamois