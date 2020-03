Lakers chosen among the best of the Ozark Conference

OZARK CONFERENCE GIRLS FIRST TEAM

-Camdenton senior Biance Stocks

-West Plains junior MacKenzie Brunson

-Kickapoo junior Indya Green

-Central junior Makaiya Brooks

-West Plains senior Cassidy Cunningham

-Waynesville junior Naudia Evans

-Rolla senior Rebecca Janke

-Lebanon senior Jenna Glendenning

-Rolla senior Ellie Rodgers

-Kickapoo sophomore Macie Conway

OZARK CONFERENCE GIRLS HONORABLE MENTION TEAM

-Camdenton senior Shelby Kurtz

-Camdenton sophomore Payton Kincaid

-West Plains sophomore Ashton Judd

-Kickapoo senior Leah Fredrick

-Hillcrest sophomore Jimm'esha Davis

-Lebanon freshman Raegan McCowan

-Parkview junior Kamari Ouck

-West Plains senior Bre Harlan

-Central freshman Heaven Shockley

-Glendale junior Emily Phillips

-Parkview junior Mikaela Whalen

-Rolla sophomore Savannah Campbell

-Rolla sophomore Carli Libhart

-Rolla senior Loran Pritchett

OZARK CONFERENCE GIRLS DEFENSIVE TEAM

-Camdenton senior Biance Stocks

-Central junior Tekaira Finley

-Glendale freshman Reilly Heman

-Hillcrest sophomore Mariah Robinson

-Kickapoo senior Kaylee Corbin

-Lebanon sophomore Makayah Alexander

-Parkview junior Delany Stanley

-Rolla senior Rebecca Janke

-Waynesville junior Nadia Evans

-West Plains senior Alli Holesapple

COACH OF THE YEAR: Scott Womack, West Plains

PLAYER OF THE YEAR: West Plains junior MacKenzie Brunson

OZARK CONFERENCE BOYS FIRST TEAM

-Camdenton senior Paxton DeLaurent

-Lebanon senior Quenton Shelton

-Kickapoo junior Anton Brookshire

-Parkview senior Dontae Taylor

-Glendale sophomore Carter Harrell

-Hillcrest junior Crishawn Haggard

-Kickapoo junior Cameron Liggins

-West Plains junior Taylor Harrison

-Parkview junior Trevor Brazile

-Rolla junior Trey Brown

OZARK CONFERENCE BOYS HONORABLE MENTION TEAM

-Glendale senior Karter Lowry

-Lebanon senior Jordan Lewis

-Parkview sophomore Elijah Whitley

-Kickapoo senior Micah McIntire

-Kickapoo senior Elijah Bridgers

-Glendale senior Jackson Osborn

-Lebanon senior Bryson Crowell

-Central sophomore Kane Cooper

-Hillcrest senior Jordan Ausler

OZARK CONFERENCE BOYS DEFENSIVE TEAM

-Camdenton senior Brandon Pasley

-Central junior Ta'shawn Chatman

-Glendale junior Jack Clinkenbeard

-Hillcrest sophomore Devin Oliver

-Kickapoo senior Cary Ragan

-Lebanon junior Tyler Williamson

-Parkview senior Nakai Johnson

-Rolla senior Colby Shivers

-Waynesville junior AJ Martin

-West Plains senior Allen Marcak

COACH OF THE YEAR: Mitch McHenry, Kickapoo

PLAYER OF THE YEAR: Lebanon senior Quenton Shelton