Osage's Chase Cordia earns MVP nod and Osage coach Randy Satterlee named Coach of the Year

TRI-COUNTY CONFERENCE FIRST TEAM

106-Kaleb Caldwell, Hallsville

113- Kannen Wilson, Versailles

120- Gavynn Carpenter, Hallsville

126- Konnor Turner, Southern Boone

132- Ryan Schepers, Osage

138- Eric Westbrook, Osage

145- Mason Dulle, Osage

152- Andrew Huddleston, Hallsville

160- Lucas Pemberton, Hallsville

170- Chase Cordia, Osage

182- Rudy Escobar, Osage

195- Kaden Dillon, Eldon

220- Payton Hahn, Boonville

285- Gaige Offineer, Boonville

TRI-COUNTY CONFERENCE SECOND TEAM

106- Charlie Uhrig, Southern Boone

113- Quinten Denney, Blair Oaks

120- Aidan Gerber, Eldon

126- Brycen Reynolds, Versailles

132- Caleb Meeks, Blair Oaks

138- Payton LaFoy, Versailles

145- Camden Meeks, Blair Oaks

152- Eli Batiste, Blair Oaks

160- Levi Haney, Blair Oaks

170- Kyler Griep, Blair Oaks

182- Gage Tessier, Versailles

195- Riley Rademann, Versailles

220- Shane Gilmore, Blair Oaks

285- Jon Schoenfeld, Eldon

MVP: Chase Cordia, Osage

COACH OF THE YEAR: Randy Satterlee, Osage