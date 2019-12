A total of five Lakers named among the best in the conference

OZARK CONFERENCE FIRST TEAM

-Camdenton junior Sydney Smith

-Camdenton junior Jackie White

-Kickapoo senior Tayte Kozlowski

-Rolla senior Rebecca Janke

-Glendale senior Jayden Sanford

-Kickapoo junior Lauren Forbes

-Rolla senior Loran Pritchett

-Kickapoo senior Caitlyn Bernhard

-Kickapoo junior Lauren Faria

-Lebanon senior Avery Hays

-Glendale senior Isabelle Winters

-Parkview senior Jolene Tidwell

OZARK CONFERENCE SECOND TEAM

-Camdenton junior Olivia Whittle

-Camdenton senior Megan Vest

-Camdenton sophomore Payton Kincaid

-Kickapoo junior Kate Owen

-Parkview junior Janae Johnson

-Waynesville sophomore Jordan Harpel

-Glendale sophomore Bri Winters

-Lebanon senior Jenna Skeens

-Hillcrest freshman Tori McCullough

-Lebanon senior Bailey Hough

-Lebanon senior Ellee Douglas

-Lebanon freshman Claire Esther

-Lebanon junior Sydny Leake

OZARK CONFERENCE HONORABLE MENTION

-Hillcrest sophomore Paige Durham

-West Plains senior Cass Cunningham

-Glendale sophomore Arden Below

-Rolla senior Parker Bourne

-Parkview senior Ella Werner

-Waynesville junior Aldon Pilz

-Central sophomore Holland Hawkins

-Rolla senior Sophie Moreland

-Central sophomore Phoebe Riddle

-Glendale junior Bella Blackwell

-Central senior Taylar Mackay