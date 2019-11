Camdenton, Osage, Eldon and Versailles players picked among the best in central Missouri by area sportswriters and broadcasters

CLASS 6

One team only

OFFENSE

Quarterback

Cole Gresham, 5-10, 165, sr., Jefferson City

All-purpose

Felix Pippenger, 5-9, 187, sr., Hickman

Running back

Bryce Jackson, 5-9, 195, jr., Rock Bridge

Wide receivers

Spencer Nivens, 5-11, 170, sr., Rock Bridge

Devin White, 5-10, 165, jr., Jefferson City

LJ Williams, 5-5, 143, soph., Hickman

Linemen

Will Bower, 6-1, 250, sr., Rock Bridge

Declan Irelan, 6-2, 205, sr., Hickman

Harrison Mobley, 6-5, 285, sr., Jefferson City

Drew Nichols, 6-2, 285, jr., Rock Bridge

William Schommer, 5-10, 230, jr., Hickman

Kicker

Will Norris, 6-2, 230, sr., Rock Bridge

DEFENSE

One team only

Linemen

Brandon Backues, 6-2, 240, sr., Jefferson City

Adison Barnett-Hill, 6-2, 230, jr., Hickman

Tyler Johnston, 6-2, 195, sr., Jefferson City

Jalen Logan-Redding, 6-4, 245, sr., Rock Bridge

Linebackers

Drew Isom, 6-0, 195, sr., Rock Bridge

Max Neuhaus, 5-7, 145, sr., Hickman

Will Norris, 6-2, 230, sr., Rock Bridge

Secondary

Jevean Brown, 6-0, 180, sr., Hickman

David Gysbers, 6-0, 200, sr., Rock Bridge

Talin Kemp, 6-2, 195, sr., Hickman

Tre Manuel, 6-1, 185, sr., Rock Bridge

Punter

Talin Kemp, 6-2, 195, sr., Hickman

Coach of the Year

Van Vanatta, Rock Bridge

CLASS 5

One team only

OFFENSE

Quarterback

Harrison Keller, 6-2, 160, sr., Battle

All-purpose

Eric Richardson, 5-10, 165, sr., Waynesville

Running backs

Shen Butler, 6-1, 170, sr., Waynesville

Cameron Finley, 5-10, 160, sr., Sedalia Smith-Cotton

Darren Jordan, 5-9, 190, sr., Battle

Wide receivers

Jalen Andrews, 6-0, 170, sr., Waynesville

Dawson Meierotto, 5-11, 155, sr., Battle

Tavian Miller, 5-10, 170, sr., Battle

Linemen

Austin Glover, 5-11, 295, sr., Battle

Gavin Ka’awpa, 6-0, 205, jr., Waynesville

Landon Ray, 6-4, 265, sr., Battle

Charles Willingham, 6-0, 160, jr., Waynesville

Jacob York, 6-1, 220, sr., Waynesville

Kicker

Aaron Choi, 5-9, 160, sr., Waynesville

DEFENSE

Linemen

JaShawn Mabry Liles, 5-9, 200, fr., Waynesville

Robert Miller, 6-2, 225, sr., Battle

Elijah Owens, 6-0, 200, sr., Battle

Devon Smith, 6-1, 220, sr., Waynesville

Linebackers

Deron Anderson, 5-9, 180, sr., Waynesville

Maurice Fiame, 5-11, 200, sr., Waynesville

Landon Mahoney, 5-10, 235, sr., Battle

Ian Williams, 5-11, 180, sr., Waynesville

Secondary

Camden Gear, 5-11, 145, sr., Sedalia Smith-Cotton

Trevonne Hicks, 5-10, 175, sr., Battle

A.J. Martin, 6-0, 180, jr. Waynesville

Kevin Poinsette, 6-2, 175, sr., Waynesville

Punter

Aaron Choi, 5-9, 160, sr., Waynesville

COACH OF THE YEAR

Joe Haynes, Waynesville

CLASS 4

One team only

OFFENSE

Quarterback

Paxton DeLaurent, 6-5, 180, sr., Camdenton

All-purpose

Jadin Faulconer, 5-11, 164, jr., Camdenton

Running backs

Alex Clement, 5-9, 175, jr., Helias

Colton Franks, 5-10, 195, sr., Rolla

Fullback

Jake Warren, 6-4, 190, sr., Helias

Wide receivers

Cooper Ezard, 6-3, 195, jr., Camdenton

Jace Lance, 6-1, 165, sr., Marshall

Jase Nicklas, 5-9, 155, sr., Camdenton

Linemen

Cesar Chaparro, 5-10, 250, jr., Camdenton

Jacob Curley, 6-1, 215, sr., Camdenton

Darius Facen, 6-0, 245, sr., Rolla

Dylan Kopp, 6-2, 240, jr., Helias

Jeremiah Wilkens, 6-5, 260, sr., Camdenton

Kicker

Vito Calvaruso, 6-3, 180, sr., Helias

DEFENSE

Linemen

Caleb Justice, 6-4, 195, sr., Helias

Mason Kinney, 6-3, 210, sr., Camdenton

Dylan Kopp, 6-2, 240, jr., Helias

Cort Petty, 6-3, 235, sr., Camdenton

Linebackers

Colton Franks, 5-10, 195, sr., Rolla

Ethan Holzhauser, 5-10, 185, jr., Helias

Isaac Lopez, 5-10, 195, jr., Helias

Ryan Maasen, 6-0, 185, sr., Camdenton

Secondary

Griffin Buschjost, 5-10, 165, sr., Helias

Malik Evans, 6-1, 180, jr., Marshall

Issac Hunter, 5-10, 150, jr., Rolla

Jase Nicklas, 5-9, 155, sr., Camdenton

Punter

Vito Calvaruso, 6-3, 180, sr., Helias

COACH OF THE YEAR

Jeff Shore, Camdenton

CLASS 3

FIRST TEAM OFFENSE

Quarterback

Dylan Hair, 5-9, 160, fr., Blair Oaks

All-purpose

Brendan Decker, 5-11, 170, soph., Owensville

Running backs

Kaden Dillon, 5-10, 215, sr., Eldon

Tristan John, 5-11, 180, sr., Southern Boone

Avian Thomas, 5-10, 190, sr., Boonville

Wide receivers

Jake Closser, 5-8, 165, jr., Blair Oaks

Tramell Coleman, 5-10, 205, sr., Boonville

Carson Prenger, 6-1, 175, jr., Blair Oaks

Linemen

Tyler Frese, 6-1, 245, sr., Southern Boone

Shane Gillmore, 6-1, 210, sr., Blair Oaks

Andrew Luebbering, 5-10, 225, sr., Blair Oaks

Nathan Platt, 6-4, 275, sr., Boonville

Jon Schoenfeld, 5-11, 230, sr., Eldon

Kicker

Zach Herigon, 5-9, 155, soph., Blair Oaks

FIRST TEAM DEFENSE

Linemen

Alan McCarter, 6-2, 285, sr., Boonville

Kamron Morriss, 5-9, 190, sr., Blair Oaks

Rylee Niekamp, 5-9, 185, jr., Blair Oaks

Reygan Whitt, 6-0, 200, sr., Southern Boone

Linebackers

T.C. Fisher, 6-0, 165, jr., Owensville

Kyler Griep, 6-0, 170, sr., Blair Oaks

Sam Luebbering, 5-11, 180, sr., Blair Oaks

Josh Polk, 5-9, 175, sr., Boonville

Lane West, 6-2, 210, jr., Boonville

Secondary

Derek Brandt, 5-8, 185, soph., Owensville

Jake Closser, 5-8, 165., jr., Blair Oaks

Tramell Coleman, 5-10, 205, sr., Boonville

Carson Prenger, 6-1, 175, jr., Blair Oaks

Punter

Charlie Bronakowski, 6-5, 185, jr., Boonville

SECOND TEAM OFFENSE

Quarterback

Tyson Smith, 6-4, 180, sr., Southern Boone

All-purpose

Courtland Simmons, 5-11, 175, fr., Fulton

Running backs

Caden Camden, 5-5, 135, jr., Salem

Riley Lentz, 5-11, 190, sr., Blair Oaks

Zaylin McNeil, 5-10, 170, sr., Fulton

Wide receivers

Blake Dapkus, 6-0, 170, jr., Southern Boone

Cason Gray, 6-1, 175, sr., Owensville

Logan Havner, 6-4, 190, sr., School of the Osage

Linemen

Jace Hills, 6-2, 210, jr., School of the Osage

Wyatt Moore, 6-2, 225, sr., Blair Oaks

Colton Phillips, 5-10, 225, sr., Eldon

Saylor Marquez, 6-2, 235, jr., Boonville

Brandon White, 6-0, 255, jr., Salem

Kicker

Will Rehagen, 5-8, 150, sr., Boonville

SECOND TEAM DEFENSE

Linemen

Carson Bax, 6-4, 185., jr., Blair Oaks

Rudy Escobar, 5-9, 205, sr., School of the Osage

Matt McCubbin, 6-3, 205, sr., School of the Osage

Greyson Mesik, 5-10, 230, sr., Boonville

Linebackers

Ben Brookshire, 5-8, 180, jr., Southern Boone

James Hutchcraft, 6-2, 220, sr., School of the Osage

Brenden Smith, 5-10, 180, sr., Salem

Harper Stock, 5-11, 195, jr., Boonville

Cade Stockman, 6-0, 185, jr., Blair Oaks

Secondary

Caden Camden, 5-5, 135, jr., Salem

Colby Caton, 5-8, 150, fr., Boonville

Blake Dapkus, 6-0, 170, jr., Southern Boone

Luke Funderburk, 6-0, 170, sr., School of the Osage

Punter

Reid Dudenhoeffer, 6-1, 210, soph., Blair Oaks

COACH OF THE YEAR

Ted LePage, Blair Oaks

CLASS 2

FIRST TEAM OFFENSE

Quarterback

Coby Williams, 6-0, 170, sr., Versailles

All-purpose

Conner Gipson, 5-11, 190, soph., Cuba

Running backs

Cody Cash, 5-7, 148, jr., North Callaway

Aiden Comer, 5-9, 175, sr., Warsaw

Cooper Crane, 6-1, 190, sr., Hallsville

Wide receivers

Alan O’Neal, 5-8, 190, jr., Cuba

Clayton Simons, 5-8, 160, sr., Warsaw

Dallas Waller, 6-2, 185, sr., Versailles

Linemen

Sam Hurst, 6-0, 275, jr., Hermann

Will Jeffries, 6-4, 315, sr., North Callaway

Hunter King, 6-1, 210, sr., Centralia

Jese Ortiz, 6-1, 205, sr., Hallsville

Tristen Reynolds, 6-2, 200, sr., Warsaw

Kicker

Clayton Winkler, 6-1, 190, sr., California

FIRST TEAM DEFENSE

Linemen

Trevor Bodine, 6-1, 220, sr., Centralia

Brody Frederick, 6-1, 205, jr., Hermann

Nelson Pipes, 6-1, 205, sr., Hallsville

Mason Wortmann, 5-11, 225, sr., North Callaway

Linebackers

Cooper Crane, 6-1, 190, sr., Hallsville

Bryant Davis, 6-0, 190, jr., California

Trent Gleeson, 5-11, sr., Hermann

Grafton Littrell, 5-10, 190, sr., Centralia

Secondary

Cody Cash, 5-7, 148, jr., North Callaway

Davis Forge, 5-6, 140, sr., Hallsville

Keegan Head, 5-8, 145, sr., Hermann

Calen Kruger, 5-10, 175, soph., California

Punter

Jake Freidel, 6-2, 190, sr., Centralia

SECOND TEAM OFFENSE

Quarterback

Jake Ashburn, 6-2, 185, sr., Hallsville

All-purpose

Calen Kruger, 5-10, 175, soph., California

Running backs

Jake Freidel, 6-2, 190, sr., Centralia

Mason Huskey, 5-7, 185, sr., Hallsville

Mason Wortmann, 5-11, 225, sr., North Callaway

Wide receivers

C.J. Campbell, 6-0, 205, sr., Father Tolton

Emmitt Carlos, 6-0, 165, sr., Hallsville

Keegan Head, 5-8, 145, sr., Hermann

Linemen

Ben Bondurant, 6-4, 205, sr., North Callaway

Garrett Burger, 6-2, 230, jr., California

James Hagedorn, 6-0, 160, jr., Hermann

Nelson Pipes, 6-1, 205, sr., Hallsville

Quinn Randall, 5-9, 230, sr., Versailles

Kicker

Jake Freidel, 6-2, 190, sr., Centralia

SECOND TEAM DEFENSE

Linemen

Lane Bates, 6-3, 225, sr., Warsaw

Will Jeffries, 6-4, 315, sr., North Callaway

Trevor Myers, 6-1, 180, soph., California

Chase Ray, 5-10, 230, sr., Cuba

Linebackers

Nick Bagley, fr., Warsaw

Connor Fogue, 6-0, 180, sr., Father Tolton

Zack Minardi, 5-8, 180, jr., Cuba

Quinn Randall, 5-9, 230, sr., Versailles

Secondary

Holden Ash, 5-11, 180, jr., Hermann

Dylan Block, 6-0, 155, jr., Father Tolton

Emmitt Carlos, 6-0, 165, sr., Hallsville

Luke Elrod, 6-0, 150, sr., Cuba

Punter

Dawson Gump, 6-1, 180, jr., California

COACH OF THE YEAR

Justin Conyers, Hallsville

CLASS 1

FIRST TEAM OFFENSE

Quarterback

Kaden Harms, 6-1, 158, sr., Cole Camp

All-purpose

Jackson Beaman, 6-1, 195, sr., Lincoln

Running backs

Devin Borghardt, 5-10, 170, sr., South Callaway

Cole Lovercamp, 5-6, 135, soph., Sweet Springs

Jonah Roberts, 5-11, 180, sr., Windsor

Wide receivers

Aden Campbell, 5-10, 170, sr., Slater

Jace Carr, 6-2, 168, soph., Harrisburg

Bo Kroenke, 5-11, 165, sr., Lincoln

Linemen

Hayden Beaman, 5-11, 220, sr., Lincoln

Levi Betts, 6-0, 185, jr., Lincoln

Jakobie Breshears, 6-4, 275, jr., Slater

Quess Frerking, 5-9, 196, sr., Fayette

Brayton Stephenson, 6-1, 194, soph., Harrisburg

Kicker

Devon Parrott, 5-10, 150, jr., Lincoln

FIRST TEAM DEFENSE

Linemen

Tanner Bays, 6-3, 245, sr., Lincoln

Hank Jacobson, 6-0, 185, sr., Slater

Carlos Prichard, 6-0, 190, sr., Cole Camp

Robert Saunders, 6-3, 318, jr., Fayettte

Linebackers

Parker Engles, 5-10, 155, sr., Lincoln

Jacob Hall, 6-0, 225, jr., Sweet Springs

Nate Heese, 6-1, 205, sr., Lincoln

Nick Mealy, 6-2, 190, sr., South Callaway

Kevin Raines, 6-1, 178, jr., Harrisburg

Secondary

Layton Bain, 5-8, 130, soph., Westran

Devin Borghardt, 5-10, 170, sr., South Callaway

Preston Stewart, 5-9, 155, soph., Salisbury

Keegan Zdybel, 6-2, 175, jr., Slater

Punter

Dylan Kluttenkuler, 6-2, 170, jr., Tipton

SECOND TEAM OFFENSE

Quarterback

Kenton Sargent, 6-0, 205, jr., Windsor

All-purpose

Keegan Zdybel, 6-2, 175, jr., Slater

Running backs

Kolby Dale, 5-11, 170, jr., Westran

Grant Knipmeyer, 5-10, 175, jr., Sweet Springs

Wyatt Robinson, 5-10, 181, jr., Harrisburg

Wide receivers

Nate Heese, 6-1, 205, sr., Lincoln

Ethan Ives, 6-4, 180, sr., Cole Camp

Jackson King, 5-11, 180, jr., Salisbury

Linemen

Andrew Furlong, 5-5, 205, sr., Salisbury

Warner Harms, 6-0, 185, sr., Cole Camp

Gabe Mehrens, 6-1, 235, jr., Lincoln

Tucker Petree, 5-11, 235, sr., Tipton

Tanner Vaughan, 5-10, 220, jr., South Callaway

Kicker

Caleb Pezold, 5-11, 155, fr., South Callaway

SECOND TEAM DEFENSE

Linemen

Hayden Beaman, 5-11, 220, sr., Lincoln

Dalton Burnett, 5-11, 180, sr., Tipton

Josh Henderson, 6-2, 210, jr., Fayette

Aiden Schneider, 6-1, 235, sr., Windsor

Linebackers

Marshall Fisher, 5-9, 175, sr., Cole Camp

Ryan Starr, 5-11, 185, jr., Westran

Cameron Whisler, 5-8, 160, jr., Tipton

Dawson Wiswall, 6-0, 168, sr., Fayette

Chandler Zdybel, 5-11, 180, sr., Slater

Secondary

Joe Bittner, 5-10, 165, sr., Lincoln

Ryan Dixon, 6-1, 155, sr., Windsor

Kaden Harms, 6-1, 158, sr., Cole Camp

Austin Pace, 5-9, 145, sr., Tipton

Punter

Jackson King, 5-11, 180, jr., Salisbury

COACH OF THE YEAR

Steve Hopkins, Harrisburg