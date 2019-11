Camdenton Lakers, Osage Indians, Eldon Mustangs and Versailles Tigers

CAMDENTON: Class 4 District 9

-Sydney Smith, First Team and All-Tournament First Team

-Megan Vest, Second Team and All-Tournament Honorable Mention

-Jackie White, Second Team and All-Tournament Second team

-Payton Kincaid, All-Tournament Second Team

-Olivia Whittle, All-Tournament Second Team

OSAGE: Class 3 District 10

-Caitlyne Vaughn, Second Team

-Sara Wolf, Second Team

ELDON: Class 3 District 10

-Caroline Beckmann, First Team

-Addie Davis, Second Team

-Hayley Henderson, Honorable Mention

-Taylor Henderson, Honorable Mention

VERSAILLES: Class 2 District 13

-Kylie Viebrock, Second Team

-Gracie Hamrick, Second Team