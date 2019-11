Lakers and Indians named among the best in respective district tournaments

CLASS 2 DISTRICT 10 FIRST TEAM

-Osage's Robert Colonius

-Osage's Garrett Long

-Osage's Tristan Satterlee

-Osage's Anthony Alberti

-Fatima's Paul Boeckmann

-Springfield Catholic's Trey Garroute

-Fatima's Sam Gentges

-Fatima's Trey Herzing

-Sullivan's Ethan Kackley

-Springfield Catholic's Dane Rowe

-Springfield Catholic's Garrett Weber

-Springfield Catholic's Ashton Vinton

-Springfield Catholic's Gage Vehr

CLASS 2 DISTRICT 10 SECOND TEAM

-Osage's Josh Cooper

-Osage's Ryan Watson

-Osage's Nate Evans

-Fatima's Nick Angerer

-Sullivan's Logan McCumminsky

-Springfield Catholic's Ethan Straus

-Sullivan's Colton Ward

-Sullivan's Jacob Brooks

-Fatima's Dalton Gentges

-Springfield Catholic's Keanu Bagio

-Fatima's Blake Gentges

CLASS 3 DISTRICT 9 FIRST TEAM

-Camdenton's Abi Rodriguez

-Camdenton's Josh Gerdiman

-Camdenton's Wyatt Stamper

-Camdenton's Ian Kirby-Gibson

-Capital City's Nate Willbanks

-Capital City's Clayton Hamler

-Helias' Ben Rehagen

-Helias' Zach Paschal

-Helias' Issac Johnson

-Helias' Kaleb Wilson

-Helias' Luke Hynes

-Warrensburg's Ryan Russel

-Warrensburg's Aidan McMurphy

CLASS 3 DISTRICT 9 SECOND TEAM

-Camdenton's Ethan Truesdell

-Camdenton's Gage Behee

-Camdenton's David Grzegorczyk

-Warrensburg's Miklo Rietbrock

-Warrensburg's Brian Kinman

-Capital City's Carson Harper

-Capital City's Ryan Crane

-Helias' Ryan Hake

-Helias' Sam Thompson

-Helias' Sam Conley

-Helias' Connor Mudd