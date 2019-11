Hilton named among the best in the region

CLASS 1 ALL-REGION FIRST TEAM

Catchers

-Bobbie Hilton, Macks Creek

-Abby Gebhardt, Salisbury

-Abbey Conrow, Fayette

-Emmi Johnson, Community R-6

Pitchers

-Bryn Woolridge, Salisbury

-Maddie Wilde, St. Elizabeth

-Emma Angel, Community R-6

-Jordyn Ball, Fayette

Outfielders

-Breanna Estes, Fayette

-Kaylee Mitchell, Paris

Ginna Meisenheimer, Jamestown

Infielders

-Brooke Stafankiewicz, Salisbury

-Tasia Green, St. Elizabeth

-Lizzy Bales, Salisbury

-Lexi Plackemeier, Silex

Natalie Thomas, Community R-6

-Emily Wilde, St. Elizabeth

At Large

-Baylie Combs, Harrisburg