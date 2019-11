Beckmann recognized among the best in the state of Missouri

CLASS 3 ALL-STATE TEAM

-Eldon's Caroline Beckmann

-Aurora's Brooke Bellamy

-Blair Oaks' Mariah Radmacher

-Bolivar's Emma Lariomore

-California's Paige Lamm

-Dexter' s Mekenzie Yount

-Festus' Bria Garmon

-Festus' Katelyn Todd

-Logan Rogersville's Birdie Hendrickson

-Logan Rogersville's Claire Taylor'

-Logan Rogersville's Samantha Thompson

-Marshfield's Emily ALdridge

-Maryville's Serena Sundell

-Mount Vernon's Lacy Stokes

-Odessa's Abbi King

-Odessa's ALyssa Morris

-Perryville's Avery Wibbenmeyer

-Pleasant Hill's Hannah Joyce

-Reeds Spring's Bella Fuller

-Reeds Spring's Carley Reeves-Eakins

-St. Clair's Alohilani Bursey

-St. Dominic's Audrey Weber

-St. Francis Borgia's Abby Lynn

-St. Francis Borgia's Annie Arand

-St. Francis Borgia's Ella Brinkmann

-St. Michael's Abigail Salanski

-St. Michael's Emma Foley

-St. Pius X's (KC) Victoria White

-Windsor's (Imperial) Ally Moore

-Windsor's (Imperial) Taylor Duncan