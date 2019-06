A total of six Lakers are chosen among the best in the Ozark Conference

1ST TEAM OZARK CONFERENCE

-Camdenton jr. Aeryn Kennedy, Midfielder

-Camdenton sr. Sasha Prather, Forward

-Parkview soph. Mikah Whalen, Forward

-Parkview jr. Megan Dempsey, Midfielder

-West Plains jr. Abbi Thompson, Defender

-Rolla sr. Carlee McCormack, Midfielder

-Rolla jr. Ellie Rodgers, Midfielder

-Hillcrest sr. Lydia Conion, Defender

-Glendale sr. Emma Miller, Forward

-Glendale soph. Macie Stephens, Defender

-Glendale fr. Taylor Thompson, Keeper

-Jalyn McClena, Kickapoo

-Ellie Miller, Kickapoo

-Serena Boyce, Kickapoo

-Central jr. Kourtney Tucker, Midfielder

-Central fr. Holland Hawkins, Forward

-Central sr. Zoe Young, Midfielder

-Lebanon sr. Baylei Plamer, Forward

-Jessica Dwyer, Waynesville

2ND TEAM OZARK CONFERENCE

-Camdenton jr. Abby Bellew, Defender

-Camdenton fr. Allie Johns, Midfielder

-Parkview sr. Nevaeh Mitchell, Keeper

-Parkview jr. Olivia Wheeler, Forward

-West Plains jr. Haylie Jeffery, Midfielder

-Waynesville sr. Tsittlai Medrano, Defender

-Rolla jr. Kendall Mara, Defender

-Rolla jr. Maddie Lucas, Defender

-Hillcrest sr. Abigial Wilkkinson, Forward

-Glendale fr. Hallie Elise, Midfielder

-Glendale fr. Leah McDonald, Defender

-Glendale sr. Alexi Martinez, Midfielder

-Harlow Klein, Kickapoo

-Kenzie Salyers, Kickapoo

-Abby Light, Kickapoo

-Lebanon jr. Katie Meritt, Midfielder

-Central jr. Addie Pearman, Defender

-Central jr. Maggie Courtney, Keeper

-Central jr. Grace Chalfant, Defender

HONORABLE MENTION OZARK CONFERENCE

-Camdenton sr. Jessica Watson, Defender

-Camdenton sr. Skyler Sweezor, Midfielder

-Caroline Ulmer, Kickapoo

-Teddi Riddle, Kickapoo

-Maddie Wanner, Kickapoo

-Central soph. Alair Robles, Defender

-Central jr. Emie Harris, Forward

-Central soph. Avery Baker, Forward

-West Plains sr. Julie Hawkins, Forward