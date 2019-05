Camdenton, Osage, Eldon, Versailles, Macks Creek and Climax Springs named among the best in respective district tournaments

CLASS 5 DISTRICT 9 FIRST TEAM

-Camdenton sr. Riley Stidham, Infield

-Camdenton sr. Luke Lockhert, Outfield

-Camdenton sr. Dylan Thompson, Catcher

-Camdenton jr. Drake Miller, Utility

-Camdenton sr. Garrett Stamper, Pitcher

-Rolla jr. Parker Yoakum, Infield

-Lebanon fr. Zack Stewart, Infield

-Waynesville jr. Hunter O’Neil, Infield

-Jefferson City sr. Justin Wood, Infield

-Lebanon jr. Troy Reynolds, Outfield

-Rolla sr. Blayne Yarger, Outfield

-Smith-Cotton sr. Brandon Kindle, Outfield

-Waynesville jr. AJ Perkins, Catcher

-Rolla jr. Ethan Skyles, Utility

-Jefferson City sr. Jack Shinkle, DH

-Lebanon jr. Troy Reynolds, Pitcher

-Jefferson City sr. Blake Terry, Pitcher

-Rolla sr. Treyton Ruth, Pitcher

-Jefferson City sr. Justin Wood, Pitcher

CLASS 5 DISTRICT 9 SECOND TEAM

-Camdenton jr. Brandon Pasley, Infield

-Smith-Cotton soph. Adam Webb, Infield

-Smith-Cotton jr. Lincoln Burt, Infield

-Lebanon jr. Drew Dustin, Infield

-Lebanon sr. Jayton Cromer, Infield

-Lebanon jr. Tyler Paul, Outfield

-Waynesville sr. Ethan Barber, Outfield

-Jefferson City jr. Dawson Schulte, Outfield

-Smith-Cotton jr. Brett Grupe, Catcher

-Jefferson City soph. Joe Hoerchler, Catcher

-Lebanon soph.Drew McBride, DH

-Lebanon jr. Drew Dustin, Pitcher

-Smith-Cotton jr. Brayden Ballard, Pitcher

-Smith-Cotton sr. Will Knight, Pitcher

-Jefferson City sr. Jack Shinkle, Pitcher

CLASS 4 DISTRICT 10 TEAM

-Andrew Bryant, Osage

-Corbin Harrison, Eldon

-Trey Rassenfoss, Osage

-Lucas Bahr, St. James

-Andrew Branson, St. James

-Lyndon Carson, St. James

-Parker Dinwiddie, Marshfield

-Austin Dobrick, Marshfield

-Reese Dodson, Salem

-Brooks Espy, Marshfield

-Truett Gardner, Marshfield

-Dyllan Gibson, St. James

-Thomas McIllwain, Marshfield

-Boone Schrader, Salem

-Jordan Schults, Salem

CLASS 3 DISTRICT 14 TEAM

-Sr. Wyatt Espinosa, Versailles

-Jr. Brayden Morrison, Versailles

-Sr. Parker Bax, Blair Oaks

-Jr. David Dell, Blair Oaks

-Fr. Reid Dudenhoeffer, Blair Oaks

-Sr. Maclaine McCarter, Blair Oaks

-Sr. Gabe Bailey, California

-Sr. Hayden Green, California

-Soph. Tagen Higgins, California

-Jr. Calyton Winkler, California

-Jr. Landon Baalman, Cole Camp

-Sr. Jordan Farrar, Cole Camp

-Jr. Kaden Harms, Cole Camp

-Sr. Andrew Ely, Knob Noster

-Jr. Kellen Foster, Knob Noster

-Sr. Riley Bagley, Warsaw

-Sr. Matt Luebbert, Warsaw

-Sr. Joey Mace, Warsaw

CLASS 1 DISTRICT 8 TEAM

-Jr. Hunter Lane, Macks Creek

-Jr. Cole Register, Macks Creek

-Soph. Trever Smith, Macks Creek

-Sr. Blake Baum, Climax Springs

-Sr. Cameron Ott, Weaubleau

-Soph. Treyton Foster, Weaubleau

-Sr. Freddie Wieder, Weaubleau

-Jr. Cadan Kauffman, Weaubleau

-Sr. Scottie Key, Humansville

-Jr. Jacob Vest, Humansville

-Sr. Trystin Newbold, Wheatland

-Fr. James Burnett, Wheatland

-Sr. Jade Morris, Hermitage